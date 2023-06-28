Россия призвала государства не участвовать в "Саммите мира" по Украине

Мария Захарова высказалась о "Саммите мира" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация призвала другие государства не участвовать в "Саммите мира" по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова на брифинге заявила, что страны Запада активно пытаются убедить глобальный Юг принять участие в этом саммите, который якобы нацелен на поиски мирного урегулирования украинского конфликта.

"Посмотрите, какая дикая логика. С одной стороны, они обвиняют Россию в участии в конфликте, а с другой, когда обсуждают мирное урегулирование, они апеллируют только к киевскому режиму. Они считают, что этот мир может появиться только если они соберутся и что-то обсудят? Или пригласят страны, которые не имеют отношения к этой истории? От этого наступит мир на фоне бесконечных поставок вооружения?", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что на этом саммите будет продвигаться "лживая формула мира Зеленского", которая будет подаваться как безальтернативная. Россия призывает другие страны игнорировать этот саммит из-за своего провокационного характера.

Напомним, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что хотел бы провести глобальный "саммит мира" именно на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, желает организовать встречу для обсуждения украинского вопроса в Париже.

Ранее сайт KP.RU писал о безуспешных попытках Украины втиснуться в НАТО.