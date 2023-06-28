В США призвали ответить на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Конгрессмен Уилсон призвал США ответить на размещение ядерного оружия в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсоном призвал Вашингтон провести консультации с лидерами Североатлантического альянса и Европейским союзом для того, чтобы разработать ответ на размещение Россией тактического ядерного вооружения на территории Белоруссии. Такое предложение содержится в резолюции политика, с которым ознакомилась Lenta.ru.

В тексте документа с названием «Ответ на угрозу, связанную с размещением Российской Федерацией тактического ядерного оружия» конгрессмен заявляет о контексте ситуации, указывая на то, что в мае этого года две страны официально оформили соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия.

Как говорится в резолюции, такие обстоятельства «представляют повышенную угрозу» не только для Украины, но и для американских союзников по НАТО, а также войск США, расположенных в странах, которые граничат с Белоруссией.

«Палата представителей ... настоятельно призывает действующую администрацию проконсультироваться с лидерами НАТО и другими европейскими партнерами, чтобы разработать комплексный ответ», - сказано в документе.

Как писал RT, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что Москва разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии на законных основаниях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от Москвы. Как сообщали «Известия», министр назвал такие заявления обыкновенным «бурным потоком сознания».