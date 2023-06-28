Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Швейцарии присоединилось к новому 11-му пакету антироссийских санкций, недавно принятых Европейским союзом. Об этом говорится в документе на сайте Федерального совета.

Так, Швейцария внесла в свой санкционный список 71 физическое лицо и 33 российские компании. Их активы будут заморожены, им запретят поездки в Швейцарию.

Напомним, 11-й пакет антироссийских санкций был введен ЕС 23 июня, однако не получил поддержки среди ряда европейских политиков. К примеру, глава французской партии Франсуа Асселино назвал "нескончаемой шуткой" вводимые против России санкции, открыто намекнув, что они не работают.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, высмеял решение ЕС о новых санкциях. Он сказал, что Евросоюз не смог ни «поставить Россию на колени», ни добиться мира своими ограничениями.