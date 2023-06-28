Trussell Trus: Каждый седьмой британец голодал в 2022 году из-за нехватки денег

Каждый седьмой британец голодал в прошлом году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый седьмой житель Великобритании столкнулся с проблемой голода в 2022 году. Об этом говорится в исследовании благотворительной организации Trussell Trus.

Причиной голода послужил резкий рост стоимости жизни в стране на фоне низких доходов населения. В Trussell Trus подсчитали, что до середины 2022 года около 11,3 миллиона британцев голодали и теряли вес из-за нехватки денег на еду. В наиболее неблагоприятных районах Великобритании показатель голодающего населения достигал 30%.

"Быть вынужденным обращаться в продовольственный банк, чтобы прокормить свою семью, - ужасающая реальность для слишком многих людей в Великобритании", - говорится в статье.

В исследовании сказано, что британцы стараются справляться с проблемой самостоятельно, не прибегая к помощи благотворительных организаций. Однако в Trussell Trus обеспокоены печальной тенденцией в стране с "одной из богатейших экономик мира". В организации предлагают создать работающую систему социального обеспечения для нуждающихся.

Ранее сайт KP.RU писал о рекордном годовом росте цен на продукты в Великобритании. Эти изменения связаны с сильнейшей инфляцией в продовольственном сегменте товаров за 45 лет.