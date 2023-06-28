Генконсульство РФ в Алма-Ате попросило не торопиться с выдачей Кислицина США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генконсульство России в Алма-Ате попросила казахстанских властей воздержаться от ускоренного процесса выдачи работника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США. Об этом сообщил генеральный консул РФ Евгений Бобров.

Ранее компания F.A.C.C.T. заявила о задержании ее сотрудника Кислицина 22 июня в Казахстане в связи с делом на его прежней работе.

"От генконсульства России направлена нота в МИД Казахстана, там содержалось три просьбы. А именно - прояснить ситуацию с задержанием, обеспечить допуск к задержанному гражданину РФ и воздержаться от ускоренной выдачи российского гражданина США", - сказал генконсул РФ Евгений Бобров РИА Новости по телефону.

Сейчас в Астане начата работа, включается соответствующий механизм взаимодействия правоохранителей РФ и Казахстана, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Генконсул также отметил, что казахстанские власти сообщили российским дипломатам о задержании Кислицина. Известие удивило российскую сторону, поскольку Кислицин приезжал в ноябре прошлого года и никаких претензий к нему не было.

Финское генконсульство в Петербурге объяснило, почему возникали перебои в мобильной связи. Проблемы были в особенности с исходящими вызовами на прошлой неделе. В ведомстве их связали с блокировкой счетов дипломатической миссии.