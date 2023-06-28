Лавров: США дали указание Киеву не использовать попытку мятежа для провокаций Фото: REUTERS

У России есть основания верить информации о том, что Соединенные Штаты дали указание руководству Украины не использовать попытку мятежа в России в целях диверсий и провокаций. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью для передачи «Большая игра».

— По нашим данным одновременно указания пошли в Киев, чтобы украинцы не использовали эту ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на российской территории и прочих провокаций, — заявил Лавров.

Он добавил, что не может гарантировать это на сто процентов, однако источники, из которых были получены эти сведения, надежные.

Ранее Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон увидел в попытке мятежа стратегическое поражение России, а эту фразу он стал повторять, «как мантру». При этом президент США Джо Байден подтвердил, что Америка не причастна к событиям в России.

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