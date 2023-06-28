Захарова: сотрудничество стран Африки с ЧВК «Вагнер» — их суверенное право Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Решение правительства стран Африки о продолжении сотрудничества с ЧВК «Вагнер» — их суверенное право. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Будут ли ЧВК «Вагнер» продолжать находиться в странах Африки, будут ли они там работать по контрактам, будут ли они там присутствовать, — это вопрос суверенных правительств африканских стран, — подчеркнула Захарова.

Напомним, что ранее в России была попытка мятежа, который организовал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Это произошло 24 июня, а уже вечером того же дня, Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения колонн «вагнеровцев» по России.

После этого белорусский лидер подтвердил, что Пригожин прибыл в страну и будет находиться там в ближайшее время. В качестве лагеря для бойцов ему предложили заброшенную воинскую часть.

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