Лавров сообщил об отсутствии обнадеживающих контактов со странами Запада

Сергей Лавров сообщил об отсутствии контактов с Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У России в последнее время нет контактов со странами Запада, которые можно было бы охарактеризовать как обнадеживающие. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров в эфире Первого канала заявил, что в последнее время России не поступило ни одного серьезного предложения от стран Запада по украинскому вопросу.

"Долгие месяцы то Шольц, то Макрон многократно заявляют угрожающе, "я вот собираюсь позвонить Путину". Но если ты хочешь позвонить, ты просто позвони, зачем это объявлять в микрофон", - сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что Запад готов ополчиться на любую страну, которая, как и Россия, защищает свой суверенитет и отстаивает национальные интересы.

Также Лавров сказал, что США поставили перед собой цель расшатать внутриполитическую ситуацию в России перед выборами президента в 2024 году.