Законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний принят в первом чтении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума России приняла в первом чтении закон о введении в стране налога на сверхприбыль компаний с 2024 года. Сам же законопроект внесли в Госдуму 13 июня этого года вместе с поправками в Налоговый кодекс.

В законе подразумевается разовый налог для крупных компаний, средняя прибыль которых за 2021 и 2022 годы оказалась выше одного миллиарда рублей. При этом компании, созданные после 2022 года не будут облагаться этим налогом, а также он не коснется малого и среднего бизнеса.

Ставка этого налога будет составлять 10 процентов от суммы превышения прибыли за период с 2021 по 2022 год, над тем же показателем за 2018-2019 годы. Оплатить этот налог компаниям необходимо будет не позднее 28 января 2024 года, а сумму налога можно будет уменьшить в два раза, внеся платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов допустил, что в будущем также Россия может вернуться к налогу на сверхприбыль. Вернуть его могут в случае дефицита бюджета страны.