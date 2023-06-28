Суд Латвии считает незаконным ограничение высшего образования на русском языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституционный суд Латвии признал незаконным положения в нормативном акте о высшем образовании, которые запрещают преподавание на русском языке. Данное ограничение противоречит конституции, в связи с чем сейму передали закон на пересмотр, результаты должны представить до 1 июля 2024 года. Об этом в среду заявила юрист, бывший депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

"В Конституционном суде провозгласили не соответствующим конституции закон, ограничивающий свободу вузов и доцентов преподавать на иностранных языках. Впервые суд признал нарушение Рамочной конвенции по правам нацменьшинств, указав, что как минимум филологические и культурологические программы должны быть без ограничений возможны на языках нацменьшинств", - приводит слова Кравцовой ТАСС.

Она рассказала, что такие решения, по мнению суда, нельзя принимать в спешке и на основании лозунгов.

Напомним, в сентябре 2022 года парламентарии приняли изменения в закон "Об образовании". Согласно тексту поправок, с 2025-2026 года преподавание во всех школах и детских садах должны перевести на латышский язык.

Накануне МИД Латвии сообщил о прекращении выдачи любых типов виз гражданам Российской Федерации с понедельника, 26 июня 2023 года. Стоит отметить, что страны Европы, в числе которых Латвия, Финляндия, Чехия и Испания, уже понесли убытки из-за потери российских туристов в результате ограничений.