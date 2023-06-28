Архангельская область и Республика Беларусь подписали план по расширению сотрудничества на ближайшие три года

Александр Цыбульский и Александр Пшенный подписали план мероприятий по развитию сотрудничества Архангельской области и Республики Беларусь. Фото: Александра Конычева/Пресс-служба правительства Архангельской области.

Архангельская область и Республика Беларусь 28 июня подписали план мероприятий по развитию двухстороннего сотрудничества на 2023–2026 годы. Соглашение было заключено в рамках X Форума регионов России и Беларуси. Свои подписи на документе поставили губернатор региона Александр Цыбульский и представитель белорусской делегации Александр Пшенный. План предусматривает всесторонне развитие совместных торговых, экономических, культурных и образовательных проектов двух государств.

«С учётом той геополитической ситуации, в которой мы находимся, сейчас для нас открываются новые возможности для локализации производства и поиска новых логистических путей, - подчеркнул Александр Цыбульский. - Для себя мы видим перспективы использования традиционных компетенций Республики Беларусь – это производство коммунальной техники и общественного транспорта, а также импортозамещение техники в лесопромышленном комплексе и целлюлозно-бумажном производстве. Мы со своей стороны можем предложить логистические возможности порта Архангельск, которые являются преимуществом региона и позволяют отправлять продукцию на Восток без выхода из территориальных вод Российской Федерации».

Соглашение между регионом и соседним государством открывает новые возможности для архангельских и белорусских компаний. Документ предусматривает организацию поставок в Поморье строительных и отделочных материалов белорусских производителей. Кроме того, будут увеличены объемы закупок в Белоруссии сельскохозяйственного оборудования для агропромышленных комплексов Архангельской области.

Предприниматели Поморья и Белоруссии будут участвовать в бизнес-мероприятиях, направленных на расширение товарооборота. В частности белорусская делегация приедет на Маргаритинскую ярмарку и конкурс «Лесоруб XXI века», которые ежегодно проводятся в Архангельской области.

Образовательные и научные организации Белоруссии и Поморья расширят гуманитарный обмен в ходе совместных конференций и семинаров. Белорусские специалисты также заинтересованы в укреплении связей с организациями Архангельской области, участвующими в деятельности НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

План предусматривает активное взаимодействие молодежных организаций двух стран в сфере патриотического воспитания, культуры, спорта и туризма.

Напомним, X Форум регионов России и Беларуси проходит с 26 по 28 июня в Уфе. В нем участвуют председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, главы регионов двух государств.