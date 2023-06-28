Автотор планирует в 2023 году выпустить не менее 70 тысяч машин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининграде завод "Автотор" планирует выпускать в 2023 году не менее 70 тысяч автомобилей, а в 2024 году - не менее 100 тысяч машин. Об этом сообщил руководитель совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.

"На сегодняшний день общее производство мы считаем дедлайн - 70 тысяч", - заявил он, говоря о производственных планах на текущий год в беседе с РИА Новости.

По словам Горбунова, на следующий год завод поставил планку выпуска не менее 100 тысяч единиц автомобилей.

Ранее на заводе "Автотор" провели тестовую ремоторизацию десятилетнего седана KIA Cerato. Двигатель внутреннего сгорания переустановили на электрический с установкой новых электронных систем управления.