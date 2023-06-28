Глава МИД Турции Фидан назвал сожжение Корана в Швеции подлым поступком Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил сожжение Корана в Швеции, которое прошло возле мечети. Свое негодование этой акцией он выразил в Twitter-аккаунте.

— Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам, — говорится в публикации.

Он также назвал недопустимым, чтобы под предлогом реализации свободы слова проходили подобные антиисламские акции.

Напомним, что ранее стало известно, что активисты решили провести акцию с сожжением Корана возле мечети в Швеции и получили разрешение от местной полиции. Несмотря на это, премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение Корана неуместным, но законным. Однако он отказался отвечать на вопрос о влиянии этой акции на вступление страны в НАТО.