Гособвинение попросило заочно приговорить Илью Красильщика к девяти годам колонии

Красильщик может отправиться в тюрьму сроком на 9 лет Фото: ТАСС

Гособвинение просит заочно приговорить российского медиаменеджера, экс-главу отдела крупной российской компании Илью Красильщика к девяти годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию.

"Прошу признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал прокурор в зале Басманного суда Москвы, передает ТАСС.

Кроме того, Красильщику запросили запрет на администрирование интернет-ресурсами сроком на четыре года после его освобождения из тюрьмы.

Напомним, Красильщик проходит по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в зоне спецоперации, совершенном по мотивам ненависти или вражды. Максимальный срок тюремного заключение по этой статье - до 10 лет.