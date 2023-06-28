Захарова: "Москва призывает принять меры в связи с «охотой» на россиян в США"

Официальный представитель МИД РФ раскритиковала "охоту" США на граждан России Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Граждан РФ преследуют по политическим мотивам и вносят их в нелегитимные санкционные списки США, в связи с чем Москва призывает международные структуры принять меры в отношении Вашингтона. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, американские власти позволяют себе правовой произвол по отношению к российским гражданам на протяжении последнего десятилетия, что доказывает "карательный характер квазиюстиции США".

"Абсурдность обвинения в адрес Натальи Бурлиновой очевидна. В чем цель - оказание давления на российских представителей научно-исследовательских организаций и их американских коллег, которые настроены взаимодействовать с Россией", - заявила Захарова.

В связи с этим МИД России призывает верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи и других обратить внимание на поведение США и принять необходимые меры.

Ранее сайт KP.RU писал о согласии Госдепа США вывезти из страны российских дипломатов чартерным рейсом на правительственном борту Ил-96.