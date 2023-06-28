Появились первое видео обломков батискафа, затонувшего около «Титаника»
Фото: EAST NEWS
В сети появились фото и видео обломков батискафа «Титан», затонувшего около «Титаника». Найденные части судна доставили на пирс Береговой охраны Канады. Об этом сообщили в издании The Independent.
Фото обломков
Фото: EAST NEWS
Напомним, что о пропаже батискафа около места крушения «Титаника» в Атлантическом океане стало известно 19 июня. Сразу же была организована поисково-спасательная операция, поскольку запасы кислорода судна были рассчитаны всего 96 часов.
Фото обломков
Фото: EAST NEWS
Удивительным фактом стало то, что жена пилота пропавшего батискафа — потомок пары, жизни которых унесла трагедия «Титаника».
Фото обломков
Фото: EAST NEWS
Уже 22 июня стало известно о находке первых обломков батискафа в районе поисков судна.
KP.RU рассказывал, что одной из версий катастрофы в Атлантическом океане стал резкий набор забортной воды. Из-за этого батискаф мог треснуть и тогда тела пассажиров попросту разорвало. Это могло произойти из-за резкого возрастания давления внутри судна.