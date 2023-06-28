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НовостиВ мире28 июня 2023 16:16

Появились фото и видео обломков батискафа «Титан», затонувшего около «Титаника»

Части затонувшего судна доставили на пирс Береговой охраны Канады
Роман ПОЛОСИКОВ
Появились первое видео обломков батискафа, затонувшего около «Титаника»

Появились первое видео обломков батискафа, затонувшего около «Титаника»

Фото: EAST NEWS

В сети появились фото и видео обломков батискафа «Титан», затонувшего около «Титаника». Найденные части судна доставили на пирс Береговой охраны Канады. Об этом сообщили в издании The Independent.

Фото обломков

Фото обломков

Фото: EAST NEWS

Напомним, что о пропаже батискафа около места крушения «Титаника» в Атлантическом океане стало известно 19 июня. Сразу же была организована поисково-спасательная операция, поскольку запасы кислорода судна были рассчитаны всего 96 часов.

Фото обломков

Фото обломков

Фото: EAST NEWS

Удивительным фактом стало то, что жена пилота пропавшего батискафа — потомок пары, жизни которых унесла трагедия «Титаника».

Фото обломков

Фото обломков

Фото: EAST NEWS

Уже 22 июня стало известно о находке первых обломков батискафа в районе поисков судна.

KP.RU рассказывал, что одной из версий катастрофы в Атлантическом океане стал резкий набор забортной воды. Из-за этого батискаф мог треснуть и тогда тела пассажиров попросту разорвало. Это могло произойти из-за резкого возрастания давления внутри судна.