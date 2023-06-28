ВЦИОМ: стоматологи и змеи оказались одними из главных страхов россиян Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет, узнав о самых частых и распространённых фобиях в России. Оказалось, что чаще всего наши сограждане боятся высоты - такой ответ дали 30% опрошенных.

В целом, какие-либо фобии, в любых их проявлениях, оказались свойственны 78% опрошенных граждан. Чаще со страхами сталкиваются женщины (в 84% случаев), а мужчины - реже, но незначительно (71%).

Так, сразу после боязни высоты, россияне чаще всего боятся змей (28% опрошенных). На третьем месте обширные водные пространства и глубокая вода (24%), а далее, с одинаковым процентом, пауки, насекомые и стоматологи (18%).

Значительно менее популярными стали такие известные фобии как: боязнь авиаперелётов, бактерий, публичных выступлений, грома и молнии, крови, толпы, темноты, клоунов и смерти. Всего 3% опрошенных испытывают настоящий страх за жизни своих близких родственников.

Ранее KP.RU сообщил, что согласно опросу ВЦИОМ воссоединение России и Крыма стало главным достижением десятилетия, по мнению россиян.