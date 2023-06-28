Депутат Картаполов: законопроект о повышении призывного возраста рассмотрят в июле Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Государственная дума Российской Федерации может рассмотреть закон о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы во втором и третьем чтении уже в июле этого года. Об этом рассказывает ТАСС со слов главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

"Будем стараться рассмотреть законопроект в июле. Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии", — заявил Картаполов.

Напомним, что ранее Госдума в первом чтении приняла данный законопроект. Он подразумевает поэтапное повышение призывного возраста до 21 года. Верхний предел призыва на срочную службу также будет повышен до 30 лет.

KP.RU рассказывал, что этапы будут проходить до первого января 2026 года. Согласно документу, с начала 2024 года на срочную службу будут призывать мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, а после этого каждый год нижний порог призыва будет подниматься на один год.

При этом авторы этой инициативы подчеркивают, что в 21 год молодые люди уже становятся более зрелыми и успевают получить образование в колледжах и техникумах, что позволит не отрывать их от учебы.