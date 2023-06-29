Андрей Никитин о преодолении демографического кризиса: Народосбережение для нас – безусловный приоритет

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В качестве пилотного проекта программа реализуется в шести регионах. Среди них Новгородская область

«Тема, которую мы сегодня обсуждаем, является ключевой в нашей работе и на региональном, и на федеральном уровнях. Народосбережение для нас – безусловный приоритет. Правительством Российской Федерации совместно с субъектами ведется планомерная работа по преодолению негативных демографических тенденций. Комиссия Госсовета неоднократно выступала площадкой для обсуждения этих вопросов и социально-значимых инициатив, которые сегодня в регионах реализуются на практике», – подчеркнул Андрей Никитин.

Глава комиссии пояснил, что по итогам прошлого года темпы снижения рождаемости замедляются: с 6,4 % в 2021 году до 5,8 % в 2022 году. Также наблюдается небольшой рост доли рождения первых детей – до 33,4 % в 2022 году, в том числе женщинами до 25 лет за счет введения регионального капитала «Первый ребенок».

Регионы страны по поручению Президента разработали региональные программы повышения рождаемости. Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина подвела предварительные итоги работы.

«Для достижения целевых показателей все регионы сформировали региональные программы по повышению рождаемости. Безусловно, мы провели их научную экспертизу. В программах необходимо было выстроить мероприятия с точки зрения целей, на которые они направлены. Задача минимум – резко сократить темпы снижения рождаемости. Некоторые регионы поставили перед собой достаточно амбициозные цели и установили значения, характеризующие прирост числа рождений в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Это Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Томская, Ульяновская и Ленинградская области», – отметила Ольга Баталина Ольга Баталина.

По ее словам, в числе задач, которые регионы ставят перед собой, прежде всего, поддержка женщин, которые еще не стали мамами, но потенциально хотели бы иметь детей.

«Все деньги, которые израсходуются из регионального и федерального бюджетов, должны идти на пользу людям. И это определяет место социального блока в сегодняшнем объеме задач», – добавил Андрей Никитин.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева рассказала, что в регионе принят ряд мер по улучшению репродуктивного здоровья населения: увеличено количество женщин, которые на ранней стадии поставлены на учет по беременности, выросло число процедур ЭКО. Детям до трех лет из малообеспеченных семей предоставляются бесплатные молочные продукты. Многодетным семьям полностью компенсируют оплату детского сада. Помимо этого в Татарстане существует ряд мер социальной поддержки для женщин, которые родили детей на селе.

По словам Лейлы Фазлеевой, одно из препятствий рождению детей – жилищные проблемы. В регионе для их решения молодым семьям и семьям, где воспитываются пять и более детей, предоставляется субсидия на приобретение жилья. В результате жилищные условия улучшили уже более 560 семей. Также в бюджете региона предусмотрено 100 млн рублей для реализации программы социальной ипотеки.

Заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос рассказала, что были опрошены 300 тысяч молодых людей на предмет того, что бы они хотели улучшить, чтобы быстрее принимать решение о рождении детей.

«Мы сделали вывод, что экономические меры дали вклад, но теперь он крайне минимальный, и надо принимать к этим мерам другие решения, которые позволят улучшить ситуацию. Основная мера, которую высказывали опрошенные – это жилищный вопрос», – констатировала Ольга Кривонос.

Для выделения ключевых запросов граждан и выявления проблем, которые препятствуют демографическому росту, Ольга Кривонос порекомендовала регионам провести подобное анкетирование. Она также отметила, что по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина изменена программа диспансеризации. Туда включено обследование мужчин и женщин на бесплодие.

Заместитель председателя ГД РФ Анна Кузнецова заявила, что для выхода из демографического кризиса, каждая вторая семья должна стать многодетной. Поэтому сегодня все программы, принимаемые в стране, должны быть измерены с точки зрения их демографической ценности.