Соратник Эрдогана Бахчели: "В России сыграли в русскую рулетку, победил Путин" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка мятежа в России от ЧВК «Вагнер» напоминала игру в «русскую рулетку», а победителем из нее вышел президент Владимир Путин. Такое заявление сделал соратник президента Турции Девлет Бахчели, слова которого транслировал телеканал Ulusal.

— В России сыграли в русскую рулетку. Подчеркну это выражение, это важно. И в игре в рулетку победил Путин. Но отныне никому не стоит хотеть сыграть в русскую рулетку в нынешней военной ситуации, — подчеркнул Бахчели.

Он также добавил, что сейчас весь мир нуждается в единстве, счастье и любви.

Ранее зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что действия мятежников укладываются в схему срежиссированного госпереворота. При этом директор СВР Сергей Нарышкин назвал попытку мятежа самым страшным преступлением, которое нельзя оправдать никакими былыми заслугами.