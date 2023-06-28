Центробанк России: 36% россиян хранят сбережения в наличных Фото: Артем КИЛЬКИН

Центральный банк России провёл исследование, опросив россиян на предмет способа хранения денежных средств, и предпочитаемых способов оплаты. Оказалось, что большая часть граждан Российской Федерации (79%) уже полностью перешли на банковские карты или приложения, и наличными практически не пользуются. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦБ.

«Наличные деньги по-прежнему остаются популярной формой сбережений (36%). Многие продолжают использовать наличные при оплате товаров и услуг. Почти четверть опрошенных (24%) делают это по привычке, чуть меньше респондентов (23%) считают, что наличность охотнее принимают в магазинах, а некоторые (11%) уверены, что "живые" деньги более защищены от киберрисков», - говорится в исследовании Центробанка.

При этом специалисты ЦБ отметили, что в 2022 году 33% россиян не смогли оплатить покупку онлайн из-за отказа продавца, 64% владельцев карт сталкивались с техническими неполадками при оплате, 14% стали жертвами мошенников, и 23% респондентов пожаловались на списание средств с карты по требованию некой третьей стороны.

Ранее KP.RU сообщил, что на юге России резко вырос спрос на наличные, однако ситуацию удалось быстро привести в порядок.