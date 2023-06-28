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НовостиПолитика28 июня 2023 17:44

Путин поручил ускорить создание концепции по автомобильному туризму по России

По его словам, развитие внутреннего туризма станет толчком для развития смежных отраслей
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин поручил ускорить создание концепции по автомобильному туризму по России Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Путин поручил ускорить создание концепции по автомобильному туризму по России Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать концепцию по автомобильному туризму по стране в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил во время совещания по региональному туризму в Дербенте.

— Необходимо ускорить концепцию развития автомобильного туризма, — подчеркнул Путин.

Помимо этого президент заявил о необходимости развития морских курортов в России, а также стремиться к тому, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты. Для этого Путин предложил ставить высокую планку.