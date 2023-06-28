Путин поручил ускорить создание концепции по автомобильному туризму по России Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать концепцию по автомобильному туризму по стране в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил во время совещания по региональному туризму в Дербенте.

— Необходимо ускорить концепцию развития автомобильного туризма, — подчеркнул Путин.

Помимо этого президент заявил о необходимости развития морских курортов в России, а также стремиться к тому, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты. Для этого Путин предложил ставить высокую планку.