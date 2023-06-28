Росстат: безработица в России обновила исторический минимум и составила 3,2% Фото: Артем КИЛЬКИН

В мае 2023 года в России обновился исторический минимум безработицы и теперь он составляет 3,2 процента. Об этом стало известно из опубликованных данных Росстата, которые приводит Минэкономразвития.

— В мае 2023 года 2,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 3,2%, — говорится в публикации.

Также стало известно и о росте зарплат в России на 13 процентов в апреле 2023 года по сравнению с прошлым годом. В реальном выражении рост составил 10,4 процента.

Ранее во время выступления на ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране находилась на тот момент на самом исторически низком уровне в 3,3 процента. Помимо этом уровень инфляции также близок к историческому минимуму в 2,9 процента.