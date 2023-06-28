Путин заявил, что не сомневался в поддержке власти россиянами при попытке мятежа Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции россиян по поддержке власти в связи с попыткой мятежа 24 июня. Это заявление он сделал в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

— Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране, — сказал Путин в ответ на слова Меликова, что в Республике на было ни одного человека, не поддерживающего решения руководства страны.

Напомним, что ранее Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм, который был проявлен во время попытки мятежа.