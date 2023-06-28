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НовостиПолитика28 июня 2023 18:55

Путин заявил, что не сомневался в поддержке власти россиянами при попытке мятежа

Это заявление он сделал во время встречи с главой Дагестана
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин заявил, что не сомневался в поддержке власти россиянами при попытке мятежа

Путин заявил, что не сомневался в поддержке власти россиянами при попытке мятежа

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции россиян по поддержке власти в связи с попыткой мятежа 24 июня. Это заявление он сделал в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

— Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране, — сказал Путин в ответ на слова Меликова, что в Республике на было ни одного человека, не поддерживающего решения руководства страны.

Напомним, что ранее Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм, который был проявлен во время попытки мятежа.