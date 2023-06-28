Путин одобрил продление мер поддержки виноделов в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одобрил продление мер поддержки виноделов в стране, только если предприятия будут вкладывать средства в модернизацию и развитие производств. Об этом он рассказал в ходе визита в Дагестан.

— Производители винодельческой продукции должны брать на себя конкретные обязательства, а именно направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов, включая закладку новых виноградников и развитие своей материально-технической базы, — заявил Путин.

Президент также отметил, что финансирование, полученное предприятиями от государства, должно быть направлено на развитие всей отрасли. Помимо этого Путин подчеркнул, что Дагестан в России — лидер в развитии виноделия.

Ранее президент заявил о наличии всех условий для развития внутреннего туризма в России. По его словам, россияне могут выбрать поездку на любой вкус, что не доступно жителям других стран.