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НовостиОбщество28 июня 2023 19:44

Губернатор Евраев: Ярославская область стала первой, где ввели штраф за плевки

За плевок в общественном месте предусматривается штраф в 1,5 тысячи рублей
Роман ПОЛОСИКОВ
Губернатор Евраев: Ярославская область стала первой, где ввели штраф за плевки

Губернатор Евраев: Ярославская область стала первой, где ввели штраф за плевки

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область стала первой в России, где ввели штраф за плевки в общественном месте. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым.

— Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан, — подчеркнул Евраев.

Он также добавил, что регион поддерживает культуру населения различными способами. Также РИА Новости уточнили в правительстве региона, что штраф за плевок в общественном месте будет в размере 1,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении он увеличивается в два раза.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Волгограде планируют увеличить штраф за парковку на газоне в 2,5 раза. Соответствующий документ об ужесточении наказания за парковку в зеленой зоне направили в областную думу.