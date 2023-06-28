Губернатор Евраев: Ярославская область стала первой, где ввели штраф за плевки Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область стала первой в России, где ввели штраф за плевки в общественном месте. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым.

— Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан, — подчеркнул Евраев.

Он также добавил, что регион поддерживает культуру населения различными способами. Также РИА Новости уточнили в правительстве региона, что штраф за плевок в общественном месте будет в размере 1,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении он увеличивается в два раза.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Волгограде планируют увеличить штраф за парковку на газоне в 2,5 раза. Соответствующий документ об ужесточении наказания за парковку в зеленой зоне направили в областную думу.