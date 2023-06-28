Ивановские власти заявили о гибели экипажа Ил-22 во время похода Пригожина 24 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории Ивановской области, об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона.

«Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям», - говорится в публикации.

Губернатор отметил, что во время службы военные проявили качества настоящих офицеров и с честью исполнили свой воинский долг.

Как писал сайт KP.RU, 27 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались среди погибших при событиях 24 июня летчиков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед силовиками и военными, которые обеспечивали порядок во время попытки проведения мятежа, заявил, что погибшие 24 июня летчики с честью выполнили свой долг.

Напомним, вооруженный мятеж Евгения Пригожина произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в соцсетях от его имени появились сообщения с обвинением ВС РФ в нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер». В Минобороны РФ сразу же опровергли эти заявления, назвав их провокацией.