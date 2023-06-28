Пожар на складе в Ростовской области локализован на площади 400 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области 28 июня произошел пожар на складе шин, возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров, об этом сообщил сайт ROSTOV.KP.RU.

«В хуторе Ленина в Аксайском районе 28 июня загорелся склад шин», - говорилось в статье.

Как отмечалось, сообщение о возгорании поступило в 20:20 по московскому времени.

В региональном МЧС заявили, что вспыхнуло цельнометаллическое здание склада. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Позже стало известно, что в 21:12 спасатели ликвидировали открытое горение, пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.

Как писал сайт ROSTOV.KP.RU, МЧС показало видео с места пожара, спасатели продолжали работать на месте происшествия. Судя по кадрам, чтобы потушить склад, им пришлось разрезать металлическую крышу здания.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что проверят соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

В надзорном ведомстве отметили, что при выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, что склад с резиной загорелся около 20:20. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя буквально за несколько минут охватило порядка 400 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 53 человека и 19 единиц техники.