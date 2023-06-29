Белый дом: Байден использует аппарат ИВЛ во время сна Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во вторник использовал аппарат для лечения ночного апноэ СИПАП, об этом сообщил Белый дом.

«С 2008 года (нынешний – прим.) президент обнародовал свои подробные медицинские отчеты о случаях ночного апноэ. Прошлой ночью он использовал аппарат СИПАП, что является типичным для людей с такой ситуацией», - приводит агентство Reuters слова представителя Белого дома.

Bloomberg отмечало, что в понедельник и в среду на лице Байдена «были видны следы от аппарата СИПАП».

Издание подчеркнуло, что Байден начал использовать аппарат совсем недавно.

Как писал сайт KP.RU, в связи с регулярно происходящими с президентом США Джо Байденом различными инцидентами, не в первый раз возникает вопрос о его здоровье.

Так, в мае экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что Байден на данный момент не может исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем, рекомендуя американскому лидеру «серьезно» поговорить на данную тему с врачами и близкими.

По его словам, действующий президент США, а также два сенатора-демократа, перенесший инсульт Джон Феттерман и 90-летняя Дайэнн Файнстайн, грозят стране неприятностями.

В феврале Джексон утверждал, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья Байдена, что вызывает «тревогу».

Напомним, 16 февраля Джо Байден прошел ежегодное медицинское обследование. Согласно заключения лечащего врача, Байден может эффективно выполнять функции главы государства, он здоров и не страдает ни болезнью Паркинсона, ни склерозом.