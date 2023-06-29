В Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с оружием у консульства США Фото: REUTERS

Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства США в Джидде, об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря полиции округа Мекка.

«В среду в 18:45 у здания консульства СШа в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силы безопасности решили действовать в соответствии с ситуацией и ликвидировать его. В ходе перестрелки он был убит», - заявили в полиции.

Отмечалось, что в результате нападения погиб один из охранников диппредставительства США. В настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.

Как писал сайт KP.RU, два экс-сенатора в показаниях, данных под присягой, заявили о возможной причастности властей Саудовской Аравии к терактам 11 сентября 2001 года.

Газета The New York Times писала, что Боб Грэм убежден в существовании прямой связи между некоторыми террористами, осуществившими теракты 11 сентября, и правительством Саудовской Аравии.

Боб Керри заявлял, что по поводу роли Саудовской Аравии в этих терактах остаются значительные вопросы.

Отмечалось, что оба сенатора участвовали в работе комиссий, расследовавших обстоятельства терактов. 15 из 19 террористов, захвативших самолеты 11 сентября, были подданными Саудовской Аравии.