Экс-разведчик Риттер: Россия в Краматорске ликвидировала американских офицеров Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских офицеров, консультировавших ВСУ, об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Цель, которая была поражена в Краматорске. …Там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу», - сообщил Риттер.

Офицер пояснил, что вертолеты нужны были для эвакуации солдат в случае их ранения.

По его словам, среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, ранее Скотт Риттер заявил, что ВСУ оказались в смертельной петле, поскольку постоянно теряют опытных солдат.

В конце мая стало известно, что во время прорыва диверсантов на территорию Белгородской области в акции участвовали иностранные наемники, в том числе из Польши и США. На Западе сделали вид, что не заметили вторжения бывших военнослужащих НАТО на территорию России.

Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российское командование очень верно реагирует на такие провокации. Вот только в информационном поле это не сильно афишируется. Участились наши удары по пунктам временной дислокации противника. Недавно уничтожили такой пункт в Харьковской области, где базировались иностранные наемники.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Стариков: Президент Польши не зря напрягся из-за передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию (подробнее)