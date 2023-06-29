В ГД внесли проект о передаче животных в приют или новому хозяину при отказе от них Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев животных в случае отказа от питомца передавать его в приют или новому владельцу. Об этом свидетельствуют данные электронной базы ГД.

Законопроект предусматривает, что в случае отказа от животного или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, с передачей ветеринарного паспорта и родословной при наличии.

Отмечается, что если владелец не передал животное новому хозяину или приюту, то он будет обязан возместить все расходы, связанные с отловом, помещением в приют и содержанием животного.

Как писал сайт KP.RU, 23 мая Госдума приняла закон, который вводит специальные штрафы за несоблюдение норм обращения с животными, повлекшие вред жизни, а также здоровья граждан.

Парламентарии предложили установить штрафы до 200 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию животных. Так, согласно установленным правилам, выбросивший питомца на улицу хозяин, должен заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, а за жесткое обращение с животным выплаты составят до 100 тысяч рублей.

Кроме того, предполагается и введение штрафов в размере до 50 тысяч рублей за плохое обращение с бездомными животными.