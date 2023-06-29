Российских режиссеров-документалистов Арбугаевых пригласили в киноакадемию США Фото: соцсети

Киноакадемия США пригласила российских режиссеров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации, об этом сообщили в компании.

Как отметили в киноакадемии, приглашение было направлено 398 деятелям кино за их вклад в индустрию.

«Академия рада приветствовать этих профессионалов... Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру», - заявил президент Билл Крарер.

Уточнялось, что режиссеры Арбугаевы были приглашены отделением документалистики.

Как писал сайт KP.RU, 29 января стало известно, что фильм «Выход» российских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых номинирован на премию «Оскар», как «Лучший короткометражный документальный фильм».

Режиссер Максим Арбугаев в 19 лет променял хоккей и мечту стать новым Павлом Буре на ВГИК, путешествие и мир документального кино. Теперь он колесит по Чукотке, снимает незрячих футболистов и охотников на бивней.