В ЕАО более 70 человек ищут пропавшего около болота четырехлетнего мальчика Фото: Иван МАКЕЕВ

Четырехлетний мальчик пропал в среду в селе Песчаное Еврейской автономной области, к поискам ребенка привлечен 71 человек, об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Группировка в 71 человек всю ночь разыскивает пропавшего мальчика в село Песчаное Еврейской АО», - говорится в сообщении.

Уточнялось, что четырехлетний Артем находился у родственников. К поискам ребенка привлечены кинологические расчеты полиции.

По данным агентства РИА Новости, ребенок, предположительно, сам ушел из дома родственников. В полицию обратилась мать Артема.

Как писал сайт HAB.KP.RU, ранее в Амурской области в глухой тайге потерялся несовершеннолетний мальчик. Известно, что туда из поселка Архары он отправился вместе с отцом, а потом исчез.

К поискам ребенка были подключены и волонтеры. Местность прочесывалась с помощью параплана.

Позже стало известно, что пропавшего двенадцатилетнего мальчик обнаружили в глухой тайге Амурской области.