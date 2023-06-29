Вучич заявил, что полиция Косова трижды останавливала автомобиль его сына Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция самопровозглашенного Косова трижды останавливала автомобиль с сыном президента Сербии Данилой Вучичем, который следовал на торжественное богослужение в монастырь Грачаница по случаю главного национального праздника - Видовдана, об этом заявил журналистам глава сербского государства Александр Вучич.

«Они останавливали, обыскивали и преследовали (автомобиль Данило Вучича) три раза... Я поздравляю (косовский премьер) Курти с мужеством. Он не такой храбрый в моей компании», - отметил президент Сербии.

Сербские СМИ опубликовали видеоролик, в котором показано, что Данило Вучич был одет в футболку с надписью «Сдаваться не вариант».

Как писал сайт KP.RU, 29 мая Александр Вучич заявил, что вопреки гарантиям, Международные силы безопасности под эгидой НАТО не защитили сербов на севере Косово и Метохии.

Он отметил, что представители KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не предотвратили захват муниципалитетов и насилие.

Напомним, что ранее этнические сербы в Косово вступили в столкновение с полицией при попытке проникнуть в здание местной администрации. В трех других общинах силовые структуры начали охранять административные здания от недовольных.