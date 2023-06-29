СК России задержал женщину-опекуна пропавшего в Екатеринбурге мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи задержали женщину-опекуна шестилетнего мальчика, который пропал в Екатеринбурге 26 июня, она может быть причастна к его исчезновению, об этом сообщили в региональном СК РФ.

В ведомстве пояснили, что были установлены обстоятельства, свидетельствующие причастности женщины к исчезновению ребенка. Уточнялось, что с задержанной проводятся процессуальные действия.

Как писал сайт URAL.KP.RU, опекун, пропавшего в Екатеринбурге 6-летнего Далера Бобиева, стала подозреваемой по уголовному делу об исчезновении ребенка.

Источник в правоохранительных органах заявил, что (опекун - прим.) Наумова является подозреваемой. Она была задержана в рамках 91 статьи УПК, сейчас в изоляторе временного содержания. Свою причастность к исчезновению Далера женщина отрицает.

Напомним, об исчезновении шестилетнего мальчика стало известно утром 26 июня. В поисках мальчика задействовано более 1500 человек. В том числе полицейские, следователи СК, военнослужащие, а также волонтеры отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв». Силовики уже опросили более 1800 человек.