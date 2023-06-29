Танк Т-80БВМ подбил БМП Bradley ВСУ с дистанции 9,5 км на Купянском направлении Фото: ТАСС

Экипаж танка Т-80БВМ поразил с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километров БМП Bradley на Купянском направлении. Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны России.

«Цели все различные, в большей степени это, конечно, блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, также техника… Обычная работа с закрытой огневой позиции - дальность до той цели была порядка 9,5 километров…», - рассказал наводчик-оператор танка с позывным «Маэстро».

Танкист пояснил, что целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley.

«Я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена», - отметил военнослужащий.

В Минобороны уточнили, что БМП и пехота противника была обнаружена с помощью беспилотника. Благодаря корректировки огня разведчиками боевая машина ВСУ была уничтожена.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня экипаж танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил группу противника, которая пыталась произвести разведку передовых позиций ВС России на севере ДНР.

По словам командира танка, группа противника, предположительно, хотела прощупать позиции российских сил, но была уничтожена.

Ранее KP.RU рассказал о рядовом Евгении Акулове, который в составе экипажа танка выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских военнослужащих, ведущих штурм опорного пункта украинских националистов.

В ходе боя Евгений Акулов обнаружил выдвинувшуюся технику противника. Действуя в паре с экипажем другого танка, рядовой грамотно используя условия местности, умело маневрируя на поле боя, атаковал вражескую технику, движущуюся на помощь обороняющимся националистам. Прицельным огнем российских танкистов были уничтожены 4 вражеских танка.