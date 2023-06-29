Читатели NYP отметили странности в использовании Джо Байденом аппарата ИВЛ Фото: REUTERS

Читатели издания New York Post в Twitter отметили странности в использовании президентом США Джо Байденом аппарата ИВЛ во время сна.

«Когда были сделаны эти фотографии? Следы остаются где-то, возможно, на 1,5 часа», - подчеркнул AngryRight.

Пользователь umaggie5 подтвердил, что «эти следы держатся не так уж долго».

1971SuzieQ посчитала это забавным, ведь «это выглядит так, как будто они дают ему кислород прямо перед тем, как он выйдет для речи».

Lyndon_B_Oswald заявил, что «ходячий скелет совсем неважно выглядит».

Участвовавшие в дискуссии предполагали, что Байден спит до 11 утра, и вероятно, это «ремешок от кляпа». Некоторые иронизировали и надеялись, что «однажды смогу устроиться на такую работу».

«Позорно», - подытожил обсуждение пользователь wealth_turtle.

Как писал сайт KP.RU, ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден во вторник использовал аппарат для лечения ночного апноэ СИПАП.

Сообщалось, что Байден с 2008 года обнародовал свои подробные медицинские отчеты о случаях ночного апноэ.

В администрации пояснили, что прошлой ночью Байден использовал аппарат СИПАП, что является типичным для людей с такой ситуацией.

Агентство Bloomberg напоминало, что в понедельник и в среду на лице Байдена «были видны следы от аппарата СИПАП». Однако, издание подчеркнуло, что Байден начал использовать аппарат совсем недавно.