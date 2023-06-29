Посольство РФ назвало безрассудной поездку трех колумбийцев в Краматорск Фото: Александр КОЦ

Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех колумбийцев, раненных в результате ракетного удара в Краматорске ДНР.

«С тяжелым сердцем мы узнали о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, – не самое подходящее место для дегустации украинской кухни», - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Дипломаты подчеркнули, что «мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией».

При этом посольство отметило, что колумбийцам стоит воздержаться от посещения территорий и мест боевых действий.

Ранее интернет-портал Infobae сообщил, что экс-советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в ДНР после участия в книжной ярмарке в Киеве в сопровождении журналистки Каталины Гомес.

Как писал сайт KP.RU, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских офицеров, консультировавших ВСУ.

Он подчеркивал, что там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух Black Hawk. И при пересечении границы они выключили транспондеры.

По его словам, вертолеты нужны были для эвакуации солдат в случае их ранения. Риттер отметил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий.

Напомним, в конце марта газета The New York Times рассказывала, что наемники из Соединенных Штатов на Украине конфликтуют между собой и занимаются мошенничеством.

При этом, ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен заявлял, что американские наемники на Украине сражаются не на той стороне.