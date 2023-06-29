Forbes: Попытка ВСУ преодолеть минные поля привела к катастрофическим потерям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка ВСУ преодолеть минные заграждения на юге Украины 8 июня привела к более катастрофическим последствиям, чем предполагалось изначально, об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали… Недавно аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 (Bradley - прим.) 47-й бригады», - написал журналист.

В статье отмечалось, что потери ВСУ изначально казались меньшими, однако в течение двух недель аналитики, изучая видео с дронов, постоянно обновляли список потерянной техники.

«Дым рассеялся, и было обнаружено не менее 25 подбитых украинских машин: 17 М-2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent», — уточнил обозреватель.

По словам Экса, США незамедлительно заявили, что готовы поставить Киеву еще Bradley, однако, европейцам предстоит еще скинуться на танки Leopard для их передачи Украине.

«Нельзя отрицать, что бой 8 июня южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии», - резюмировал автор.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки вооруженные формирования Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Отмечалось, что на Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка.

Российские военные сожгли тяжелыми огнеметными системами технику и личный состав 47-й механизированной бригады ВСУ южнее города Орехов Запорожской области, а летчики разбили резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины.

Путин отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.