Читатели NYP отметили странности в использовании Джо Байденом аппарата ИВЛ Фото: REUTERS

Читатели издания New York Post в Twitter отметили странности в использовании президентом США Джо Байденом аппарата ИВЛ во время сна. В том, что президенту это необходимо, сообщил Белый Дом, чтобы объяснить снимки президента со "вмятинами" на лице во время публичных выступлений.

«Когда были сделаны эти фотографии? Следы остаются где-то, возможно, на 1,5 часа», - подчеркнул AngryRight. Umaggie5 подтвердил данное высказывание.

Некоторые комментаторы с иронией надеялись, что «однажды смогу устроиться на такую работу».

Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех колумбийцев, раненных в результате ракетного удара в Краматорске ДНР. Дипломаты отметили, что прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, – не самое подходящее место для дегустации украинской кухни.

Береговая охрана США заявила об обнаружении предположительных останков погибших на батискафе «Титан» в Атлантическом океане. Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения.

Попытка ВСУ преодолеть минные заграждения на юге Украины 8 июня привела к более катастрофическим последствиям, чем предполагалось изначально, сообщил Forbes.

«Нельзя отрицать, что бой 8 июня южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии», - резюмировал автор публикации.

Экипаж танка Т-80БВМ поразил с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километров БМП Bradley на Купянском направлении. Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны России.