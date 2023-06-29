Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может взорвать Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в своей статье для The Daily Reckoning заявил, что Киев может взорвать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

Как заявляет экс-советник ЦРУ, ранее Украина уже совершал акты экологического терроризма, а теперь может постараться устроить атаку под чужим флагом.

«Просто напомню, что есть достоверные доказательства (согласно данным немецкой разведки) того, что украинские спецслужбы несут ответственность за разрушение газопровода "Северный поток-2"», - отметил он, назвав этот теракт «крупнейшим из когда-либо совершавшихся актов экологического терроризма».

В статье отмечается, что Киев заинтересован в том, чтобы Москву обвинили в распространении радиации на территории стран - членов НАТО, а заражение территории Польши, Румынии и Словакии расценят как нападение на альянс.

Кроме того, по словам Рикардса, Украины могла принимать участие в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для ослабления позиции России в данном регионе. «Если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», - добавил он.

Напомним, ранее американский журналист Стивен Брайен также допустил, что Киев может устроить катастрофу на Запорожской АЭС, обвинив Москву.