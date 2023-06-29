Пропавший четырехлетний мальчик найден живым в селе Песчаное в ЕАО. Фото: МЧС ЕАО

Пропавший в Еврейской автономной области (ЕАО) четырехлетний мальчик был найден живым. Об этом сообщили в региональном главке МЧС в четверг, 29 июня.

Ребенок, который находился у родственников в селе Песчаное, пропал в минувшую среду, 28 июня, после того, как ушел из дома в неизвестном направлении. Его поиски продолжались всю ночь. В них, по данным МЧС, принимал участие 71 человек, среди которых волонтеры и спасатели с собаками.

Как сообщается, обследовались леса, а также близлежащие водоемы, болота и реки. Кроме того, участники поисков заглядывали даже на чердаки, в подвалы и в подъезды. Было даже заведено уголовное дело об убийстве. Однако все закончилось благополучно.

«Ребенок найден. Живой», - сказано в Telegram-канале ГУМЧС.

По словам следователей, сам ребенок рассказал, что потерялся, когда гулял, поэтому не смог найти обратную дорогу домой.