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НовостиВ мире29 июня 2023 5:24

Марокко отзывает посла из Швеции после сожжения Корана в Стокгольме

МИД Марокко назвал произошедшие оскорбительным и безответственным актом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Марокко отзывает посла из Швеции после сожжения Корана в Стокгольме

Марокко отзывает посла из Швеции после сожжения Корана в Стокгольме

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марокко на неопределенный срок отзывает своего посла из Швеции из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел королевства, назвав произошедшие оскорбительным и безответственным актом.

«Этот новый оскорбительный и безответственный акт игнорирует чувства более миллиарда мусульман в этот священный период великого паломничества в Мекку и благословенного праздника Курбан-байрам», - сказано в публикации внешнеполитического ведомства

Отмечается, что поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в Министерство иностранных дел королевства, где ему выразили осуждение из-за сожжения Корана в Стокгольме, заявив о неприятии такого «недопустимого действия».

Напомним, что ранее стало известно, что активисты решили провести акцию с сожжением Корана около мечети в Стокгольме, получив на это разрешение от местных правоохранителей. Позже премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение Корана неуместным, однако законным.