Марокко отзывает посла из Швеции после сожжения Корана в Стокгольме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марокко на неопределенный срок отзывает своего посла из Швеции из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел королевства, назвав произошедшие оскорбительным и безответственным актом.

«Этот новый оскорбительный и безответственный акт игнорирует чувства более миллиарда мусульман в этот священный период великого паломничества в Мекку и благословенного праздника Курбан-байрам», - сказано в публикации внешнеполитического ведомства

Отмечается, что поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в Министерство иностранных дел королевства, где ему выразили осуждение из-за сожжения Корана в Стокгольме, заявив о неприятии такого «недопустимого действия».

Напомним, что ранее стало известно, что активисты решили провести акцию с сожжением Корана около мечети в Стокгольме, получив на это разрешение от местных правоохранителей. Позже премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение Корана неуместным, однако законным.