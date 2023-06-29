Депутаты Госдумы обсуждают введение запрета розничной продажи пива в общепите Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России может быть введен запрет на продажу пива и сидра в общепите. Такая инициатива была включена в доклад рабочей группы по защите здоровья населения от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«Ввести запрет на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», - цитирует соответствующий документ РИА Новости.

Кроме того, данная инициатива предусматривает обязанность передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Напомним, ранее стало известно, что в России обсуждают введение новых антиалкогольных мер. В частности, рассматривается запрет продажи крепкого алкоголя с восьми часов вечера до 11 часов утра. Также предполагается запретить продажу крепких спиртных напитков лицам младше 21 года. Речь идет об алкогольной продукции, крепость которой превышает 17,5 градусов.

Сайт KP.RU писал о том, что Минфин РФ, в свою очередь, не поддерживает повышение минимального возраста продажи алкоголя в России. Заместитель главы ведомства Алексей Сазанов пояснял, что, согласно Конституции, человек считается взрослым, когда ему исполняется 18 лет. По мнению ведомства, такой же принцип должен быть соблюден и в вопросе продажи алкоголя.