Гидрометцентр: в пяти регионах России в ближайшие дни ожидается волна тепла Фото: Иван МАКЕЕВ

Волна тепла, когда температура воздуха несколько дней подряд будет существенно выше климатической нормы, ожидается в пяти регионах России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По 3 июля жаркая погода прогнозируется в Магаданской области. Температура будет на 6-11 градусов выше нормы. Это волна тепла, температура будет достигать 28-35 градусов», - цитирует Вильфанда ТАСС.

По данным синоптика, волна тепла ожидается и в Якутии, где температура будет достигать 33-35 градусов. В Хабаровском крае столбик термометра будет показывать 31-33 градуса, в Амурской области – 31-32 градуса, на Камчатке – 27-28 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первый летний месяц в центральной части России выдался достаточно сухим и прохладным – осадков выпало на 40% меньше нормы, а средняя температура воздуха была ниже климатической нормы. По его данным, в июле средняя температура, наоборот, немного превысит норму и месяц будет достаточно солнечным и сухим.

Сайт KP.RU также ранее разбирался в том, кто испортил погоду на юге России, где в мае и июне постоянно шли ливни.