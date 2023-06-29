Австралия продлила действие антироссийских санкций, введенных в 2014 году

Австралия вновь продлила действие антироссийских санкций, введенных в 2014 году Фото: REUTERS

Австралия вновь продлила действие антироссийских санкций, которые были введены после воссоединения России с Крымом в 2014 году. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел страны в четверг, 29 июня.

Как передает ТАСС, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действие ограничительных мер, введенных в отношении ряда российских граждан, а также предприятий, были продлены «на фоне ситуации на Украине».

В обновленный «черный список» вошли более 50 российских граждан, в том числе спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, были продлены санкционные ограничения, введенные Австралией в 2017 году. Санкции ввели в отношении некоторых банков и предприятий нефтегазовой, а также финансовой и оборонной сфер.

Напомним, накануне Россия ввела ответные санкции против Австралии, запретив въезд в страну 48 австралийским гражданам. В МИД РФ отметили, что будут работать над актуализацией «стоп-листа», учитывая антироссийский курс Австралии