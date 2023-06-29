Появились удивительные подробности истории с китайским аэростатом, который сбили в США

Некоторые из приборов аэростата доступны для свободной продажи. Фото: REUTERS

Представители вашингтонской администрации сообщили, что китайский аэростат, который пролетел в начале года над территорией США, использовал американское оборудование для сбора данных. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в своей статье, опубликованной в среду. Это вызвало обеспокоенность среди американских властей относительно потенциальной утечки конфиденциальной информации и нарушения безопасности.

Согласно информации, полученной из экспертизы обломков сбитого китайского аэростата, было установлено, что он был частично оснащен американскими приборами. Важно отметить, что некоторые из этих приборов доступны для свободной продажи.

По результатам экспертизы, было обнаружено, что в аэростате было установлено как специализированное оборудование, предположительно предназначенное для разведывательных целей, так и обычные приборы, которые доступны для приобретения в магазинах.

По мнению экспертов, китайский аэростат, пролетавший над территорией США, не осуществлял передачу данных в КНР. Американские следователи считают, что пролет аэростата был случайным и не намеренным, несмотря на наличие возможности собирать разведывательную информацию. Возможность использования аэростата для разведки не была реализована, и его присутствие над территорией США не было спланировано.

Напомним, что ранее KP.RU писал о том, что США выразили обеспокоенность историей с китайским аэростатом, в Китае же сказали, что замеченный в США объект был гражданским, а кроме того - выразили протест в адрес США.