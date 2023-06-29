Прокуратура Казахстана: запрос России будет приоритетней над США в деле Кислицина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрос Москвы по выдаче сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина будет приоритетнее перед аналогичным запросом Вашингтона. Такое заявление сделал заместитель Генпрокурора Казахстана Улан Байжанов, уточнив, что такая позиция связана с гражданством обвиняемого.

«Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, они достаточно серьезные», - приводит РИА Новости заявление замглавы ведомства.

Байжанов уточнил, что на данный момент необходимо разобраться, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, предъявленные Кислицину в России и США. Кроме того, инициаторы запроса должны предоставить свидетельства предполагаемых преступлений.

Напомним, глава департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицин был задержан в Казахстане на прошлой неделе, 22 июня, по запросу Вашингтона, а позже представители компании обратились в генконсульство РФ.