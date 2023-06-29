Синоптик Шувалов предупредил об изменении погоды в Москве с 29 июня 2023 Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о смене погоды, которая произойдет 29 июня.

Зона осадков, идущая на Москву, постепенно «разваливается», дожди и грозы, которые обещали ранее, будут кратковременными. Воздух прогреется до 18–19 тепла, а уже в начале июля в Москву снова вернется жаркая погода.

- После перерыва дождь ожидается только в ночь на пятницу. 29 июня небольшая облачность, давление ниже нормы на 10 мм р/с. Ветер будет не сильным, локально в четверг возможны грозы, — рассказал NEWS.ru Шувалов.

Ранее сообщалось, что в июле средняя температура воздуха в центральной части страны будет выше многолетних значений. Синоптики прогнозируют, что середина лета окажется солнечной

Центральной России будет выше типичных для этого месяца показателей. Он предположил, что середина лета окажется солнечной и засушливой. Таким сухим июль бывает примерно раз в восемь лет.